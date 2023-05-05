Altın fiyatlarında sert düşüş. ABD verileri piyasayı etkiledi

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Sonuçların beklenenden iyi gelmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Altın fiyatlarında sert düşüş. ABD verileri piyasayı etkiledi

Amerika'da nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.​

Geçen ay 236,000 olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayı işsizlik oranının yüzde 3.4 seviyesine gerilediğini açıkladı.​​

Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5​​ olarak açıklanmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Verilerin ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Ons altın yüzde 2’nin üzerinde değer kaybıyla 2 bin dolar seviyesine gerilerken; gümüşteki düşüş yüzde 3’ü aştı.

Yurt içinde gram altın fiyatı da 1258 liraya çekildi.

FED’in faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileri altın fiyatları üzerinde baskıyı artırmıştı.

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