Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Nisan Cumartesi altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar bayramda da sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının bayramda ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Nisan Cumartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?