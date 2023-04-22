Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Nisan Cumartesi altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar bayramda da sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının bayramda ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Nisan Cumartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Nisan Cumartesi altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyelerindeki yerini koruyor. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş bayramda gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 22 Nisan Cumartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

22 NİSAN CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.236,32 TL

Gram altın satış: 1.237,14 TL

22 NİSAN CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.168,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.235,00 TL

22 NİSAN CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.647,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.853,00 TL

22 NİSAN CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.337,00 TL

Yarım altın satış: 4.441,00 TL

22 NİSAN CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.233,10 TL

22 ayar bilezik satış: 1.260,19 TL

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