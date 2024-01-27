Burası ABD değil Şanlıurfa! Firari hükümlü 3 saatlik kovalamacayla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası olan İ.K’nin Viranşehir’de olduğunu tespit eden ekipler, hükümlüyü yakalamak için bir operasyon başlattı. Hükümlü, ekipleri fark etti ve yakalanmamak için kırsal alanda kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, dron ile hükümlünün peşinden gitti. Yaklaşık 3 saat süren ve 10 kilometrelik bir kovalamaca sonucunda hükümlü yakalandı.

İ.K, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.