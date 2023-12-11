Cezaevinden izinli çıktı 4 günde 9 kapkaç yaptı

Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde 4 gün içinde 9 ayrı kapkaç yapan hırsız, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan zanlının aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Cezaevinden izinli çıktı 4 günde 9 kapkaç yaptı

İHA'nın haberine göre, Şişli ve Beyoğlu’nda 3 Aralık ile 7 Aralık arasında 9 kapkaç olayı yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu olayları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerlerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah giyimli ve siyah kasklı bir şahsın, gri ve beyaz renkli bir motosikletle kapkaç yaptığını belirledi.

Şüphelinin 10 kilometrelik bir alanda kapkaç yaptığı anlaşıldı. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek için bölgedeki 53 farklı kamera kaydını izledi. Ekipler, kamera kayıtlarından şüphelinin kapkaçtan sonra hangi yolu kullandığını saptadı.

Bu yol üzerindeki kameraları da inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih’te motosikletini park ederken yüzünü gösterdiğini fark etti. Şüphelinin E.Ç.(22) olduğunu öğrenen ekipler, onu 8 Aralık’ta Şişli’de bir kapkaç girişimi sırasında yakaladı.

Şüpheli, 27 suç kaydı olduğu ve 30 Kasım’da cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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