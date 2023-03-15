16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezaevlerinin dolduğu İngiltere'de hırsızlar ve dolandırıcılar erken salınabilir

Cezaevlerinin dolduğu İngiltere'de hırsızlar ve dolandırıcılar erken salınabilir

İngiltere'de cezaevlerinde yaşanan kapasite problemi nedeniyle, 4 yıla kadar ceza alan kişilerin 6 ay erken salıverilmesi gündeme geldi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:39
Takip Et

Cezaevlerinin dolduğu İngiltere'de hırsızlar ve dolandırıcılar erken salınabilir

Cezaevlerinin dolduğu İngiltere'de hırsızlar ve dolandırıcılar erken salınabilir
+
Aa
-

İngiltere Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme, geçen yıl boyunca 4 binden fazla kişinin cezaevine konulmasının ardından geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte cezaevinden salınarak ev hapsine alınanların ev hapsinde geçirecekleri süre de 135 günden 180 güne çıkarıldı.

İngiltere'deki ceza infaz düzenlemelerine göre, birçok suçta alınan cezanın yarısı kadar cezaevinde kaldıktan sonra otomatik tahliye işlemi yapılıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, örneği 4 yıl ceza alan bir hırsız, sadece 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine gönderilecek. İngiliz medyasına göre, düzenlemeden en çok faydalanacak kişiler hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giyenler olacak.

400 İLA 600 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı'nın 6 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemesiyle birlikte, cezaevlerinden 400 ila 600 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Ancak uzmanlar ülke genelinde istihdam edilen ek 20 bin polis gücü nedeniyle, cezaevleri popülasyonunun 80 binden 100 bine çıkabileceğini düşünüyor. Hükümet ise bir sonraki adımda düşük risk teşkil eden mahkumları geçici izinle tahliye etmeyi değerlendiriyor. Bu izinle mahkumların işe gitmesine ve 4 günlerini evde geçirmesine izin veriliyor.

Düzenlemenin kamuoyunda tartışılmadan hazırlandığını savunan eski Mağdurlar Komiseri Dame Vera Baird'e göre ise yeni düzenleme hükümetin suça karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla çelişiyor. Baird, düzenlemeden haberi olmayan mağdurların cezaevinden tahliye edilenlerle sokakta karşılaşmalarının şok edici sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
6
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Emekli polisten acı haber geldi
﻿Emekli polisten acı haber geldi
﻿Emekli polisten acı haber geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.