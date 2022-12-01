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Cezalara yüzde yüzden fazla zam geliyor. Üst sınır 4 milyona yükseliyor

Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sonucu tespit edilen usulsüzlüklere de yeni yılla beraber yüzde yüzden fazla zam geliyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:28
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Cezalara yüzde yüzden fazla zam geliyor. Üst sınır 4 milyona yükseliyor

Cezalara yüzde yüzden fazla zam geliyor. Üst sınır 4 milyona yükseliyor
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DHA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli denetimler sonrası tespit edilen usulsüzlüklere yönelik cezalarında zamlanacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bozucu eylemlere ilişkin alt sınır 100 bin lira, üst sınır da 2 milyon olarak uygulanmaktadır. 2023 yılında bu ceza da 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira olarak uygulanacaktır. Burada yaptığımız bir diğer şey de fiyat etiketi denetimi.

Fiyat etiketi denetiminde ilgili mevzuata uygun mu buna bakıyoruz, değişim tarihi yazıyor mu, raf fiyatı ile kasa fiyat uyumlu mu; buna da bakıyoruz. Uyumlu değilse de ürün başına 615 lira cezası var, bunun da cezası 2023 yılında 1371 lira olacak.

Ülke çapında denetimler devam ediyor. Vatandaşlarımız karşılaştıkları fahiş fiyat artışlarını doğrudan bakanlığımıza ya da 'Alo 175' tüketici haklarına şikayet yaparak başvurabilecekler. Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda, bakanlığımızın yeni uygulamaları devreye alacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yeni uygulamalarla ilgili çalışmalara da başlandı"

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vatandaş
1.12.2022 14:42
Cezalara yüksek zam kimseyi korkutmamalı Hatta bu cezalar yetersiz buluyorum 00 gibi gelmedi millet suç işlemekten bir şekilde uzak tutulmalı. Suça meyli olmayan cezasından Korkmaz.  
 
Hamit Seki
1.12.2022 14:36
Halka karşı yapılan bu ekonomik darbeden sonra bir de vergilerin arttırılması işkencenin üst sınırına doğru bir hamledir. Düşmanın bile aklına gelmeyecek eziyetlerin acısını bir gün bunu yapanlardan..  
 
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