Ete zam yolda. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı açıkladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği tarafından ‘Sözleşmeli Besicilik İstişare Toplantısı düzenlendi. KTO’nun Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Kırmızı et dünyada bol bir ürün değildir. Dünya üretiminde toplam 70 milyon tondur. Bunun ticarete yansıyan kısmı sadece 11,5- 12 milyon tondur. Türkiye gibi güçlü bir ekonomi, dışarıdan et almaya kalkıştığında dünya fiyatlarını da yükseltme potansiyelindedir. Dünyada et satan ülke sayısı 5 veya 6 tanedir. Bunların tükettiği etin yüzde 70'i domuz eti, kalanını da dışarıya satıyorlar. Bizim stratejimiz şu olmalıdır; biz kırmızı ette kendi kendimize yeterli bir üretim stratejisi geliştirmek zorundayız. Bunun yolu şudur; biz tedarik zincirini ıslah etmek zorundayız. Taraflardan biri kazanmaya çalışırken, diğer taraf gelir kaybına uğruyor. Bu sağlam ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri değil" diye konuştu.



'MALİYETE GÖRE BİR FİYAT POLİTİKASI İZLEYECEĞİZ'

Gelişmiş ülkelerdeki gibi bir model inşa edeceklerini belirten Kayhan, "Ara aktörler burada olmayacak. Alıcı biz, satıcı sizlersiniz. Kendi aramızda bir model oluşturacağız. Modelimizin özü şudur; üreticimizin kazanmasını sağlayacak bir perspektif sunuyoruz. Üretici kazanacak ve refahı gelişecek. Maliyete göre bir fiyat politikası izleyeceğiz. Bir komite oluşturduk. Bunlar oturup her ay bir maliyet çıkaracaklar. Besinin sonunda ortalama bir maliyet hesaplıyoruz. Biz verimi artırarak hem ihtiyacımızı karşılayacağız hem de sizin daha fazla kazanmanızı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'5 BAŞ HAYVANI OLAN HER ÇİFTÇİ İLE SÖZLEŞME İMZALIYORUZ'

Karkas et fiyatlarına dikkat çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"200 kilogramın altındaki karkasa biz prim vermiyoruz. 200 ve 250 kilogram arası kilogram başına 2,5 TL, 250- 350 kilogram arası 3,5 TL, 350 kilogram üzerine ise 5 TL prim veriyoruz. Hayvan başına verdiğimiz bu prim fiyata dahil değil. Fiyat, artı primi düşündüğü zaman, çiftçiye cazip gelmezse özel sektörü tercih edebilir. Ama bizi tercih ederse iyi mal ve fiyat alır. Projemizin ikinci özelliği, bir maliyete ve verime göre fiyatlandırma. 5 baş hayvanı olan her çiftçi ile biz sözleşme imzalıyoruz. 200 baş hayvan da üst limitimiz. Hedef kitlemiz, kendi emeği ve alın teri ile bu işi yapan çiftçiler. Bunların daha iyi kazanmasını sağlayacağız."

"102 TL'YE ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise, "Türkiye piyasa mantığıyla hareket ediyor. Son zamanlarda devletimiz hem üreticiyi hem de tüketiciyi dengede tutmaya çalışıyor. Üretici enflasyonun altında ezildi. Yeni girdi maliyetleri yüzde 100-150 oranında arttı. Şu anda sermayemiz yüzde 20 oranında zararda. Böyle giderse borçları ödeyemeyeceğiz. Ahırların yüzde 30- 40'ı boşalmış durumda. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Et fiyatlarının 102 TL'ye çıkmasını istiyoruz. Sözleşmeli besicilik faaliyetlerinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Sağdan soldan değil, devlete ait bir yerde etlerimizi kestirmek istiyoruz. En büyük isteğimiz Kayseri'de Et ve Süt Kurumu’nun kurulmasıdır" diye konuştu. (DHA)