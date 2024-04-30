Cezaya itiraz etti bir de polise saldırdı

Ankara'da, trafik cezasına itiraz eden bir sürücünün polise saldırması kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün polise saldırması anı yaşanıyor.

Olay, trafik cezası almasının ardından polis ekipleriyle tartışan ve itiraz eden sürücünün, daha sonra sinirlerine hakim olamayarak polise saldırmasıyla gelişti. Sürücünün saldırısı sırasında çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde olayı izliyorlar.

Sürücünün saldırısı, trafik cezaları ve polis ile vatandaşlar arasındaki gergin ilişkiyi bir kez daha gündeme getiriyor.