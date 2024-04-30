Cezaya itiraz etti bir de polise saldırdı

Kaynak: İHA
Cezaya itiraz etti bir de polise saldırdı
Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde cezaya itiraz eden sürücünün polise saldırdığı anlar gündem oldu.

Ankara'da, trafik cezasına itiraz eden bir sürücünün polise saldırması kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün polise saldırması anı yaşanıyor.

Olay, trafik cezası almasının ardından polis ekipleriyle tartışan ve itiraz eden sürücünün, daha sonra sinirlerine hakim olamayarak polise saldırmasıyla gelişti. Sürücünün saldırısı sırasında çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde olayı izliyorlar.

Sürücünün saldırısı, trafik cezaları ve polis ile vatandaşlar arasındaki gergin ilişkiyi bir kez daha gündeme getiriyor.

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