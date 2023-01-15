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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, mayısta Fransa’ya gidecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un mayıs ayında Fransa’ya resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:20
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, mayısta Fransa’ya gidecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, mayısta Fransa’ya gidecek
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Tebbun ile Macron’un yeni yıl dolayısıyla karşılıklı kutlamalarda bulunduğu ve iki liderin Cezayir-Fransa ilişkilerini ele aldıkları kaydedildi.

Tebbun ile Macron’un iki ülkeyi ilgilendiren küresel ve bölgesel konuları da görüştükleri aktarılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı’nın mayıs ayında Fransa'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 13 Ocak’ta Le Point dergisine verdiği demeçte, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihi için af dilemesinin bir şeyi düzeltmeyeceğini belirterek, “Af dilemek zorunda değilim” demişti.

Bu açıklamanın ardından Tebbun ile Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesi dikkati çekti.

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