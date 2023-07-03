Cezayir Fransızcanın yerine gelecek dili açıkladı. Yıllarca Fransa’nın sömürgesiydi

Yıllarca Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir, Fransızcanın yerine gelecek dili açıkladı. Ülkede 2023-2024 akademik yılından itibaren üniversitelerde Fransızcanın yerini İngilizce alacak.

Cezayir Fransızcanın yerine gelecek dili açıkladı. Yıllarca Fransa’nın sömürgesiydi

Cezayir'deki üniversitelerde 2023-2024 akademik yılından itibaren Fransızcanın yerini İngilizce alacak.

Cezayir'in yayın kuruluşlarından Şuruk Online'da yer alan habere göre Yükseköğretim Bakanlığı, gelecek akademik yıldan itibaren üniversitelerde Fransızcanın yerine İngilizcenin eğitim dili yapılması için hazırlıklara başladı.

Bakanlık, bu konuda yükseköğretim kurumlarıyla iletişime geçilmesi ve hazırlık toplantıları düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yükseköğretim Bakanlığı Genel Sekreterliğince, dün rektörlere gönderilen yazıda Bakan Kemal Bedari'nin talimatları doğrultusunda gelecek akademik yıldan itibaren İngilizcenin eğitim dili yapılması amacıyla yaz tatili öncesi toplantılar gerçekleştirilmesi ve pedagojik ekipler oluşturulması istendi.

Bakanlık, 28 Eylül 2022'de üniversitelerde İngilizcenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde karar almış ve bununla ilgili çalışmalara başlamıştı.

Cezayir'de üniversitelerde birinci yabancı dil olarak Fransızcanın yerini İngilizcenin alması, son yıllarda kamuoyunda sıkça tartışılan meseleler arasında.

Bu adımın Cezayir ile Fransa arasında öteden beri süregelen siyasi sorunlarla da ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amazig dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir'de Fransızca da halk tarafından geniş şekilde kullanılıyor. Fransızca, ülkede ilkokuldan itibaren eğitim müfredatında yer alıyor.

FRANSIZCANIN ETKİSİNDEN KURTULMA ÇALIŞMALARI

Fransızcanın etkisinden kurtulma yönünde genel eğilimin olduğu Cezayir'de mevcut yönetim, devlet okullarında İngilizce öğretimini destekleyerek Fransız dilinin egemenliğinden kademeli olarak kurtulmaya çalışıyor.

Bazı bakanlıklar ise resmi yazışmalarda Fransızca yerine Arapça kullanımını başlattı. 2000 dinarlık banknotların birinde Arapça ve Fransızca yerine İngilizce ve Arapçanın kullanılması, Fransızca kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik eğilimi gösteriyor.

Bu çerçevede yine Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un geçen yılki talimatı doğrultusunda İngilizce, ilköğretim müfredatına dahil edildi ve öğrenciler 2022-2023 eğitim yılında ilk defa İngilizce eğitimi almaya başladı.

Fransızcanın toplumun geniş kesimleri arasında kullanıldığına ve ilkokuldan itibaren eğitim müfredatında yer aldığına dikkati çeken Tebbun, "Fransızca, savaştan bize kalan ganimettir, İngilizce ise dünya dilidir." ifadesini kullanmıştı.

Politik ve kültürel literatürde çokça vurgulanan Fransızcanın "savaş ganimeti" olduğu söylemi, Cezayir'de 1830-1962 yıllarındaki Fransız sömürge dönemine atıfta bulunmak amacıyla kullanılıyor.

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