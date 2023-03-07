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Cezayir menekşesi bitkisi löseminin tedavisinde etkili

Cezayir menekşesi bitkisinin löseminin tedavisinde etkili olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:17
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Cezayir menekşesi bitkisi löseminin tedavisinde etkili

Cezayir menekşesi bitkisi löseminin tedavisinde etkili
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Cezayir menekşesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cezayir menekşesi bitkisinin löseminin tedavisinde etkili olduğunun altı çizildi.

Cezayir menekşesi, çeşitli organ kanserleri, lenfoma ve löseminin tedavisinde yardımcı olduğu vurgulandı.

Ancak, doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerekliliğinin altı çizildi. Zararlı yan etkiler yapabildiği unutulmaması gerekliliği vurgulandı.

CEZAYİR MENEKŞESİ NEDİR?

Cezayir menekşesi, Apocynaceae familyasından Vinca cinsini oluşturan yer örtücü bahçe bitki türlerinin ortak adıdır.

CEZAYİR MENEKŞESİNİN FAYDALARI

-Yapılan araştırmalar bitkinin iştah açıcı bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.

-Diş ağrısına da iyi gelen bitki kullanılmadan önce bir hekime başvurulmalıdır.

-Yanlış kullanımda zehirleyebilecek güçtedir. Mikrop öldürücü bir antiseptik özelliği vardır.

-Tansiyonu ve kan şekerini azaltmaya yönelik etki eder.

-Beyine etki eder ve hafıza sorunlarına iyi gelir. İçeriğinde antidepresan etkisi yaratabilen maddeler vardır bundan dolayı insanlara sakinlik hissi verir.

-Bağırsaklar üzerinde güçlü bir etki yaratabilecek güçtedir ve bu sayede oluşan iltihapları söktürebilir bununla beraber idrar sorunlarına da etki ederek rahatlama etkisi yaratır.

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