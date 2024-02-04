Türk mutfağının unutulmaz tatlarından biri olan cezerye, sağlıkla lezzeti bir araya getirerek sofralardaki yerini alıyor. Geleneksel tadı arayanları memnun edecek cezerye tarifini sizler için derledik. Peki, cezerye nasıl yapılır? Cezerye tarifi için malzemeler neler?

CEZERYE TARİFİ

Cezerye, özellikle Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen, havuç ve cevizin bir araya geldiği geleneksel bir tatlıdır.

Malzemeler:

- 4 adet orta boy havuç

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

- 1 su bardağı iri bulgur

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi, Antep fıstığı (üzeri için)

- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi (içine karıştırmak için)

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı su

- Yarım çay kaşığı tuz

CEZERYE NASIL YAPILIR?

Havuçları rendeleyin veya ince çekirdeklerle rondodan geçirin. Rendelediğiniz havuçları, sıvı yağ ve suyu derin bir tavada orta ateşte karıştırarak pişirin. Havuçlar iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Havuçlar yumuşadıktan sonra içerisine iri bulguru ekleyin ve karıştırarak bulgurların şişmesini sağlayın. Şeker ve iri çekilmiş ceviz içini de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen karışımı ocaktan alın ve sıcakken ceviz içi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı dikdörtgen bir borcam veya uygun bir kaba dökün. Üzerine bastırarak düzgün bir şekil almasını sağlayın.

Soğuduktan sonra cezeryenin üzerine dövülmüş ceviz içi ve Antep fıstığını serpiştirin.