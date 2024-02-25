Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmedi
Emlak sektöründeki fahiş fiyatlar dudak uçuklatmaya devam ediyor. Son olarak Hollywood yıldızı Charlize Theron'un satışa çıkardığı malikanenin Nişantaşı'ndaki bir daireden daha ucuz olması dikkat çekti.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, Hollywood Hills'teki lüks malikanesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 117 milyon lira) satışa çıkardı.

Ancak Theron'un malikanesinin satış fiyatı, İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı’nda, küçük bir daire almak için bile yeterli olmadı.

Sosyal medyada yapılan kıyaslamalarda Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan satılık 400 metrekarelik 4+1 dairenin fiyatının 128 milyon lira olduğunu görüldü.

Daire, Theron'un malikanesinin fiyatından yaklaşık 11 milyon lira daha pahalı.

Söz konusu durum, konut fiyatlarında yaşanan artışın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi, Nişantaşı'ndaki apartman dairesinden daha uygun! - Sayfa 4

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi, Nişantaşı'ndaki apartman dairesinden daha uygun! - Sayfa 8

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi, Nişantaşı'ndaki apartman dairesinden daha uygun! - Sayfa 7

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi, Nişantaşı'ndaki apartman dairesinden daha uygun! - Sayfa 3

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un ultra lüks malikanesi, Nişantaşı'ndaki apartman dairesinden daha uygun! - Sayfa 6

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