Chelsea'de Pochettino dönemi

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona aşamaya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile el sıkıştı.

Habere göre, Nisan ayından beri yapılan görüşmelerde sona gelindiği vurgulandı.

Arjantinli çalıştırıcının uzun vadeli anlaşmanın tüm şartlarını kabul ettiği açıklandı.

Londra ekibi kısa süre içinde Mauricio Pochettino'yu resmen açıklayacak.

51 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'i çalıştırdı.