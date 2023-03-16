Acun Ilıcalı Chelsea'den transfer yaptı

Acun Ilıcalı'nın takım sahipliğini yaptığı Championship ekibi Hull City, Chelsea'den transferini açıkladı.

Sezon başında Chelsea altyapısından kiralanan 20 yaşındaki Xavier Simons'un bonservisi alındı.

Orta saha oyuncusu bu sezon takımı Hull City'de 10 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

İMZALAR ATILDI

2026 yazına kadar sözleşme imzalayan oyuncunun bonservis bedeli açıklanmadı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship'te 37 maç sonunda 15. sırada yer alıyor.

Hull, son olarak lig lideri Burnley'e sahasında 3-1 kaybetmişti.