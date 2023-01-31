Chelsea'nin gözü döndü. Enzo Fernandez için 120 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea transferde bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Ara transferde 7 futbolcuyu kadrosuna katan ve yaklaşık 210 milyon euro ödeyen Chelsea'nin Arjantinli oyuncu Enzo Fernandez için de dev bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

İngiliz basını 22 yaşındaki Fernandez için Chelsea'nin Portekiz kulübü Benfica'ya 120 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

Chelsea'nin bu parayı 3 taksitte vermek istediği, Benfica'nın ise tamamını peşin olarak talep ettiği belirtiliyor.

Bu transfer gerçekleşirse Premier Lig rekoru olacak. Son rekor Manchester City’nin Ağustos 2021’de Aston Villa’dan 117 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Jack Grealish’e ait bulunuyor.