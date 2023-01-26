Aralarında Hakim Ziyech de var. Chelsea'da 4 yıldızın bileti kesildi

Yaptığı 6 transferle dikkatleri üzerine çeken İngiltere Premier Ligi takımı Chelsea'nın 4 yıldız oyuncusu ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter, Pierre-Emerick Aubameyang, Tiemoue Bakayoko, Christian Pulisic ve Hakim Ziyech'in gönderilmesini istedi.

Hakim Ziyech daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Bakayoko ile de Adana Demirspor'un ilgilendiği belirtiliyor.

Chelsea, şu an Premier Lig'de 20 maçta 29 puanla 10. sırada yer alıyor.