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Reece James'ten depremzedelere videolu destek çağrısı

Chelsea'nın yıldızı Reece James, depremzedelere destek için düzenlenen kampanyaya destek verdi. TFF, James'in videosunu paylaştı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:59
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Chelsea'nin yıldızı depremzedelere destek verdi

Reece James'ten depremzedelere videolu destek çağrısı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) depremzedelere destek için düzenlediği kampanyaya, videoyla destek verdi.

FEDERASYONUN HESABINDAN VİDEO PAYLAŞILDI
TFF'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, "Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem, birçok şehri ve hayatı yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TFF DESTEK İSTEDİ
Federasyon ise "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir. Suyumuz bir. Güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor." ifadeleriyle yardım kampanyasına destek istedi.

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