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TFF'den Amedspor maçı açıklaması. Tahkim Kurulu Bursaspor için yeni kararını verdi

TFF Tahkim Kurulu, Bursaspor'a Amedspor maçında çıkan olaylar sebebiyle verdiği 9 maçlık seyircisiz oynama cezasını 7 maça indirdi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:39
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Bursaspor Amedspor maçı sonrası TFF'den flaş gelişme

TFF'den Amedspor maçı açıklaması. Tahkim Kurulu Bursaspor için yeni kararını verdi
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TFF Tahkim Kurulu, Amedspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursaspor’a verilen 9 maç seyircisiz oynama cezasının 7 maça indirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 9 Mart 2023 tarihli açıkladığı kararla Bursaspor'a Amedspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 maç; aynı Bursaspor taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle 8 maç olmak üzere toplam 9 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti.

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