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TFF'ye Trendyol tepkisi: Bağış değil sanki sponsorluk

Türkiye Futbol Federasyonu, "Omuz Omuza" yardım kampanyası kapsamında 50 milyon TL bağışta bulunan Trendyol ile ilgili ilginç bir karara imza attı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:35
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Trendyol için TFF'ye bağış mı sponsorluk mu tepkisi

TFF'ye Trendyol tepkisi: Bağış değil sanki sponsorluk
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TFF, "Süper Lig'in 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkılacak" açıklamasında bulunurken, alınan bu karara futbolseverlerin tepkisi sert oldu.
Sosyal medyada bunun bir bağış değil, sponsorluk olduğu iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımların sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamaya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, bu uygulamanın bağış olmadığını ve sponsorluk olduğunu belirten yorumlar yaparak tepki gösterdiler.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart 2023 tarihinde başlatılan "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaya futbol camiasından, kurumlardan ve şahıslardan verilen destekler artarak devam ediyor.

Bu anlamlı desteklerin en güzel örneklerinden birini Trendyol gerçekleştirdi ve "Omuz Omuza" kampanyasının açılışında 50 milyon TL bağış yaparak üç bin depremzedenin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkılarını sundu. Bu sebeple; Liglerde bir ilk olacak uygulama ile Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkarak camiamız adına teşekkür edecek.

Uzun soluklu bir iyilik maratonu olan kampanya sürecinde; verilen her desteği camiamızla birlikte en güzel şekilde kabul etme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda, hâlihazırda bize desteklerini sunan, kampanyamıza bağışta bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yine aynı şekilde, bölgedeki depremzedelerimizin geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirdiğimiz "Omuz Omuza" kampanyamız için imkânı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz. TFF olarak, 15 Haziran'a kadar birçok farklı organizasyonla kampanyaya sağlanan desteği artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


 

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