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CHP aday olmak isteyenler için son istifa tarihini açıkladı

CHP Genel Merkezi, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarına istifa çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:48
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CHP aday olmak isteyen il ve il başkanları için son istifa tarihini açıkladı

CHP aday olmak isteyenler için son istifa tarihini açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi seçim takvimi gereğince Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarına istifa çağrısı yaptı.

Halk TV'de yer alan habere göre; İYİ Parti'den milletvekili olmak isteyen 16 il başkanı görevinden ayrılmasının ardından CHP de harekete geçti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 21 Kasım tarihli kararı uyarınca il ve ilçe başkanlarına çağrı yaptı.

VEKİL ADAYI OLMAK İSTEYENLERE İSTİFA ÇAĞRISI

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzası taşıyan metinle; milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 5 Aralık ile 26 Aralık arasında görevlerinden istifa etmeleri gerektiği duyuruldu. Belirlenen sürede aday adaylığı için il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin istifasını sunmaları istendi.

İstifa edenlerin yerine ise parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

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