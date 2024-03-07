CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal 'Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık olacak'

Yerel seçimlere 24 gün kala partiler seçim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. CHP dün Afyonkarahisar’da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında halk ile buluşan ve burada seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan CHP Genel başkanı Özgür Özel’in ardından CHP’nin Afyon adayı Burcu Köksal DEM Parti hakkında gündem olacak bir açıklamada bulundu.

Köksal seçimi kazandığı takdirde belediye kapılarının DEM Parti hariç tüm partilere açık olacağını dile getirerek, “Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık olacak” ifadelerini kullandı.

“AMAN BAŞKANIM SEN DÜZELT”

Afyon’un ardından seçim çalışması için Uşak iline giden Özgür Özel burada yaptığı konuşmada Afyon adayı Burcu Köksal’ın bir sürçü lisan ettiğini ve kendisine “Aman başkanım sen düzelt” dediğini aktardır ve Afyon ve Uşak’ta adaylarının seçimi kazandığı takdirde belediye kapılarını tüm siyasi partilere açık olacağını belirtti.

“SÜRÇÜ LİSAN ETMEDİM”

Özgür Özel’in Burcu Köksal’ın açıklamasını düzeltmesinin ardından akşam TV100 kanalında bir programda konuşan Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile görüştüğünü ve Köksal’ın sürçü lisan etmediğini beyan ettiğini ifade ederek, “Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım” şeklinde konuştu.

BURCU KÖKSAL’DAN AÇIKLAMA

Ortaya çıkan iki farklı açıklamaya Burcu Köksal son noktayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile netlik kazandırdı. Sözlerinin arkasında olduğun açıklayan Köksal, şu açıklamayı yaptı:

“Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk’lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net….”

Özgür Özel ve Burcu Köksal’ın birbirinden farklı olan açıklamalarında son noktayı Köksal koyarken konu hem sosyal medyada hem de TV programlarında gündem oldu.