Issız adam Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’a ateş püskürdü. Alçak bir iftira

Kaynak: T24
Issız adam Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’a ateş püskürdü. Alçak bir iftira
Burcu Köksal krizinde talimatın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çıktığını iddia eden Fatih Portakal’a Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi.

T24 yazarı Murat Sabuncu, Fatih Portakal’ın iddialarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak iddialara cevap verdiğini yazı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Portakal'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve kesinlikle böyle bir talimat vermediğini dile getirdi.

Ayrıca, iddiayı ortaya atan kişinin kimliğinin açıklanması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ALÇAK BİR İFTİRADIR"

"Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır." diyerek sözlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li her adayın başarısının kendisini için önemli olduğunu dile getirdi.

Kendisi hakkında kasıtlı yalan haber yapıldığını ancak bu kez yıprananın kendisi değil CHP olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez" diye konuştu.

Genel başkanlığı sırasında ötekileştirmeye karşı mücadele verdiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Birilerinin çıkarı için yalan haberi doğru haber olarak vermek benim bildiğim gazetecilik ilkelerine de ahlaka da aykırıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Başkan seçilirsem, belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" sözleri parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Burcu Köksal'ın sözleri önce Özgür Özel tarafından düzeltildi.

Köksal geri adım atmayınca İmamoğlu, "Kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

Son olarak Fatih Portakal da ilginç bir çıkışa imza atarak "Kanıtlayamam ama talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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