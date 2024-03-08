Fatih Portakal CHP'deki Burcu Köksal krizini dönüp dolaştırıp Kılıçdaroğlu'na kilitledi

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Başkan seçilirsem, belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" sözleri parti içinde tartışmalara neden oldu.

"KENDİNE BAŞKA PARTİ BULACAK"

Burcu Köksal'ın sözleri önce Özgür Özel tarafından düzeltildi.

Köksal geri adım atmayınca İmamoğlu, "Kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

Son olarak Fatih Portakal da ilginç bir çıkışa imza atarak "Kanıtlayamam ama talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Burcu Kökesal’ın Kılıçdaroğlunu alkışladığı bir anın fotoğrafını yayınlayan Fatih Portakal, bu durumu talimatı Kılıçdaroğlu’nun verdiği iddiasına kanıt olarak gösteriyor.

"KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'DAN SONRASININ HESAPLARINI YAPIYOR"

Fatih Portakal’ın o açıklamaları şöyle:

“Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım.

Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi.

Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli.

Bir de bu hanımefendi avukat yani. Avukattan bahsediyoruz. İnsan referanslı bakması gerekiyor her şeye. Ama kafa böyle.

Git başka partiye bak AK Parti uygun MHP de uygun yapabilirsin o partilerde olabilirsin.

Burcu Köksal Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden biriydi.

Şimdi gelelim Kurultay zamanından aklımdan gitmeyen bir görüntüye. Kılıçdaroğlu kürsüde ve ateşli bir şekilde Burcu Hanım ayağa kalkar alkışlamaya başlar. "Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım" derken bakınız ayağa kalkan en önemli isim Burcu Köksal.

Genel başkan zaten ortada kalmış durumda. Yani biraz da basiretsiz, işte öyle dedi de böyle dedi de... Hayır, arkadaş net konuşacaksın. Bizler siyasetçinin samimi olanını seviyoruz net konuşanını seviyoruz.

Ardından İmamoğlu gibi çıktı "Böyle zihniyete de yer yok" dedi. Gitmek istiyorsan başka yere gidebilirsin bu zihniyete hayır demeliyiz. Hanımefendi atmış orada günahını affettirmeye çalışıyor. 'İşte benim kapım açıktır', Şudur budur...

Evet, vatandaşlık payıyla herkes bu vatanını sever milletini de sever en önde de gider ama siz böyle demediniz.”

Ancak Fatih Portakal’ın atladığı bir nokta da var o da Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sırtımdaki hançer" sözleri o dönem ittifakta yaşanan olaylara bir göndermeydi. Buna rağmen Fatih Portakal’ın bu olayı iddiasına kanıt olarak sunması ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.