﻿CHP’li Zeybek’ten seçim tarihi tepkisi ‘Erdoğan sözünü tutmadı menfaati için karar aldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" dedi.

Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdiği açıklamasına, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek yanıt verdi.

Zeybek, Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı konuşmalarını hatırlatarak: "Erdoğan daha geçtiğimiz aylarda seçim zamanında yapılacak demiş halkı alenen kandırmıştı. Şimdi de çıkmış 14 Mayıs'ta seçim yapılacak diyor. Kimseden fikir almadan resmen tek adam rejiminin getirdiği rahatlıktan faydalanıyor. Biz demiştik Erdoğan sözünü tutmaz seçim tarihi Haziran'da yapılmaz. Öyle de oldu. Çekindi, kaybedeceğini anladı ve son kozunu oynadı. O sözünü dahi tutamadı. Biz Sayın Erdoğan'a dedik ki; 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan'dan sonraki seçim Saray ve senin koltuğun içindir'. Erdoğan bu kararıyla kendi menfaatini düşündüğünü, halkı önemsemediğini belli etti.

Umuyorum ki bu Erdoğan'ın karar verdiği son seçim tarihi olur ve tek adam rejiminin acımasız kanunları böylelikle bu seçimde son bulur. Az kaldı. Seçimle birlikte ülkemizin özlemini duyduğu adalet, demokrasi, toplumsal barış ve ekonomik refahı CHP iktidarı sağlayacaktır. Geliyor gelmekte olan." dedi.