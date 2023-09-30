CHP geçmiş dönem ilçe başkanı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçmiş dönem Osmaneli İlçe Başkanı Faik Üstün (50) yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
CHP geçmiş dönem ilçe başkanı hayatını kaybetti

Faik Üstün, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyuran Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bu gece evinde kalp kırizi geçiren değerli kardeşimiz Faik Üstün doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen geri dönmedi. Eski CHP İlçe Başkanımız değerli kardeşimiz Faik Üstün’e Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm halkımıza baş sağlı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin" ifadelerine yer verdi.

aw042140-01.jpg

Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar