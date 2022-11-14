CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Altılı Masa toplantısı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tarihi bir sorumlulukla sürdürdükleri mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, başta ev sahibi Ali Babacan olmak üzere Altılı Masa liderlerine teşekkürlerini iletti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda sürdürdüğümüz, ülkemizi bu buhrandan kurtarmak ve demokrasiye güç vermek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın @alibabacan olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."