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Parlamenter sisteme dönüş protokolünde uzlaşıldı. Metin liderlerin masasında

Altılı Masa’nın kurmayları, güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini anayasaya uyarladıkları çalışmayı tamamladı. “Sıfırdan bir anayasa hazırlamadıklarına” dikkat çeken kurmaylar, yaptıkları çalışmayı liderlere de sundu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 05:03
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Altılı Masa Parlamenter sisteme dönüş protokolünde uzlaştı

Parlamenter sisteme dönüş protokolünde uzlaşıldı. Metin liderlerin masasında
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İkinci tur görüşmelerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğindeki toplantıyla devam edecek olan Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini anayasaya uyarlamak için oluşturduğu Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

"SİL BAŞTAN DEĞİL..."

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; metin liderlere de sunuldu. “Liderlerin 28 Şubat’ta açıkladığı bildirinin anayasa maddelerine işlenmesi” şeklinde hazırlanan metinde, “başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, DPT benzeri bir kurumun kurulması, YÖK’ün kaldırılması” gibi başlıklar bulunuyor.

Bu başlıkları hukuki formda anayasaya işleyecek teknik bir metin hazırladığını aktaran kurmaylar, “Sil baştan bir anayasa yazmadık. Mevcut anayasanın üzerinde çalıştık. Başbakanlık, müsteşarlık gibi kavramları yeniden anayasaya ekledik. Bu çok değerli bir çalışma oldu. Farklı kesimlerden gelen altı parti, bir anayasa metni üzerinde uzlaşı sağladı. Türkiye fabrika ayarlarına dönecek” dedi.

ZİRVEDE KONUŞULACAK

Kurmaylar metnin yarın liderler tarafından açıklanabileceği de belirtirken “Liderler çalışmanın tamamlandığını söyleyip genel başkan yardımcılarının da açıklayacağını söyleyebilirler. Yarın bu konu da gündemlerinde olacak. Ne zaman açıklanacağına onlar karar verecek” bilgisini paylaştı.

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