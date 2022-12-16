Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'daki terör saldırısı dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörü ve terörden beslenenleri, birlik ve beraberliğimize kast edenleri bir kez daha lanetliyorum."
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.