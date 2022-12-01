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Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:09
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 24-27 Kasım'da Madrid'de gerçekleşen 26. Sosyalist Enternasyonel Kongresi'nin ardından Sosyal Enternasyonel'in başkanı seçilen İspanya Başbakanı Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sanchez'i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel'in dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, görevinde başarılar diledi.

Sanchez de dünya siyasetinde Sosyalist Enternasyonel'in ve sosyal demokrat ile sosyalist partilerin aktif olacağını ifade etti.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ettiğini belirten Sanchez, CHP'nin gösterdiği birleştirici rolün önemli olduğunu kaydetti.

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