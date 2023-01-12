﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü

AA'da yer alan habere göre, CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası üyeleriyle görüştüğü bildirildi.



Türkiye'de 6 bölge ve 39 ilde örgütlenen Yörük Türkmen Masası üyelerinin, Kılıçdaroğlu'nu 28 Ocak'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak, "Büyük Yörük Türkmen Buluşması"na davet ettiği kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, etkinliğe katılmasının beklendiği belirtildi.