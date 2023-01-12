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Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:03
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü

Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
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AA'da yer alan habere göre, CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası üyeleriyle görüştüğü bildirildi.

Türkiye'de 6 bölge ve 39 ilde örgütlenen Yörük Türkmen Masası üyelerinin, Kılıçdaroğlu'nu 28 Ocak'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak, "Büyük Yörük Türkmen Buluşması"na davet ettiği kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, etkinliğe katılmasının beklendiği belirtildi.

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Adalet
12.01.2023 11:31
Türkmen beyi Kılıçdaroğlu na helal olsun selam olsun  
 
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