CHP Grubu'ndan Kılıçdaroğlu'na tam yetki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Altılı masa toplantısı öncesi gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu’na aday belirleme ve seçim ittifakı gibi konularda tam yetki verildi.

Deprem bölgesinde görevli olan milletvekillerinin çevrimiçi katıldığı basına kapalı grup toplantısında ilk gündem deprem ve sonrasında atılacak adımlar. Toplantının bir diğer gündemi de 14 Mayıs’ta yapılma ihtimali güçlenen seçimler. Seçimlere giden süreçte atılacak adımların tartışıldığı toplantıda, Millet İttifakı’nın gündemindeki cumhurbaşkanı adaylığı, geçiş süreci yönetim şekli ve seçim ittifakları ele alınmıştı.

3 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.