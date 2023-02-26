Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yarın bir araya gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlenmesi hakkında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

CHP Grup Başkanvekillerinin yayınladığı bildiri gündemdeki yerini korurken Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, bağlandığı programda CHP ve İYİ Parti liderlerinin yarın bir araya geleceğini aktardı.

'BU CÜMLE BİR TARTIŞMA YARATTI'

Babaeker’in açıklamalarından bazı önemli başlıklar şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya gelecekler. İYİ Parti ile CHP arasında ne zamandır gerilimin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler.

Ama o açıklamada şöyle bir metin vardı: 'Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde ortaklaştılar' dedi Özgür Özel. Bu cümle bir tartışma yarattı.

CHP'deki kaynaklarımla da görüştüm. Tüm vekiller partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adının bu bildiriye yansımasına izin vermedi. Ama aday belirleme yetkisinin 6'lı masada olduğunu söyledi."

NE OLMUŞTU?

CHP’nin grup toplantısı, bugün partinin genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na partisi tarafından cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verildi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“CHP, TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10:00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.”

Özgür Özel, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.