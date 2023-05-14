CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu Beyoğlu'nda kullandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı, gayet güzel bir seçim atmosferi yaşandığını, belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kaftancıoğlu, oyunu kullanmadan önce şunları söyledi:

“Çok güzel başladı. Akşam da göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Memlekete baharın geldiğini biz zaten hissediyorduk. Akşam vatandaşlarımız oylarını verdikten sonra o baharın gelişini 86 milyonla birlikte tescilleyeceğiz. Gayet güzel bahar havasın da bir seçim yürütüyoruz. Sabah erken saatlerden itibaren Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bütün sandıklarda, okullarda yerlerini aldılar. Şu ana kadar gelen çok büyük bir olumsuzluk yok. Ben günün bu şekilde nasıl başladıysa, öyle biteceğine inanıyorum."

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