CHP İstanbul İl Başkanından Gaziosmanpaşa iddiası: Evrakları imha etme duyumları alıyoruz

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CHP İstanbul İl Başkanından Gaziosmanpaşa iddiası: Evrakları imha etme duyumları alıyoruz
31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler seçiminin ardından, İstanbul Gaziosmanpaşa’da AKP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılırken gerilim tırmanıyor. CHP'liler, itirazların hukuksuz olduğunu ve bu sebeple kavga yaşandığını belirterek İstanbullu vatandaşlar destek isterken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte, resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa’da CHP, 879 oy farkla AKP’yi geride bıraktı. AKP’nin itirazı üzerine ilçede oylar yeniden sayılırken CHP’liler, partilerinin az bir farkla kaybettiği yerlerde oy sayımları tekrarlanmazken AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine tepki gösterdi.

660d2f69a86c8d09ad224b45.webpÖZGÜR ÇELİK’TEN FLAŞ İDDİA

Gaziosmanpaşa’da yaşanan gerilin devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı paylaşımda, evrakların imha edildiğine yönelik duyum aldıklarını belirtti ve "Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz! Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!" açıklamasını yaptı.

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