CHP İstanbul İl Başkanından Gaziosmanpaşa iddiası: Evrakları imha etme duyumları alıyoruz

Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte, resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa’da CHP, 879 oy farkla AKP’yi geride bıraktı. AKP’nin itirazı üzerine ilçede oylar yeniden sayılırken CHP’liler, partilerinin az bir farkla kaybettiği yerlerde oy sayımları tekrarlanmazken AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN FLAŞ İDDİA

Gaziosmanpaşa’da yaşanan gerilin devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı paylaşımda, evrakların imha edildiğine yönelik duyum aldıklarını belirtti ve "Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz! Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!" açıklamasını yaptı.