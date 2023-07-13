CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!

Kemal Kılıçdaroğlu, 15’inci seçimi kaybetmesinin ardından gelen eleştirilere “Napalım, hayat devam ediyor” diye karşılık verdi.

Koltuk sevdalısı olmadığını her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen halen istifa etmedi!

İki adayın girdiği seçimde Kılıçdaroğlu aldığı oyu, “Yüzde 48 oy aldık. Çok az bir farkla kaybettik. Oyumuzu arttırdık. AKP oyunu azalttı” şeklinde açıkladı.

Geçtiğimiz gün açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Daha seçim süreci bitmedi. Yerel seçimleri kaybeden seçim sürecini kaybedecek” dedi.

Şu an görüldüğü kadarıyla İstanbul ve Ankara sallantıda!

Sanırım CHP yönetimi, İzmir’i de AKP’ye kaybetme amacı güdüyor.

Daha önce kaleme aldığım bir yazıda, bu seçim olmazsa bir sonraki yerel seçimde AKP’nin İzmir’i alacağını yazmıştım.

Yazımdan sonra yaşanan süreçte muhalefet partileri yerel seçimde ayrı ayrı aday çıkaracaklarını açıkladı.

HDP (YSP), her ilde kendi adayını çıkaracağını açıkladı.

Zafer Partisi seçimlere ayrı aday çıkaracağını açıkladı.

İYİ Parti seçimlerde ayrı adayla yarışacağını açıkladı.

Muharrem İnce seçimlere gireceklerini açıkladı.

Hemen 1994 İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın seçimi nasıl kazandığını hatırlayalım.

1994 seçimlerine giden süreçte İstanbul’un imarsız bölgelerine Karadeniz bölgesinden başlatılan göçler sonucunda nüfus yapısı değişime uğratıldı.

Bununla beraber sol seçime bölünerek girdi.

SHP, CHP ve DSP seçime ayrı ayrı adaylarla girdi.

SHP’nin adayı Zülfü Livaneli’ydi, yüzde 20,3 oy aldı.

DSP’nin adayı Necdet Özkan’dı, yüzde 12,8 oy aldı.

CHP’nin adayı, gelecekte AKP’den Kültür Bakanlığı yapacak olan Ertuğrul Günay’dı, yüzde 1,4 oy aldı.

Tüm bu partiler toplamda, 34,8 oy aldı.

Seçime Refah Partisi adına giren Recep Tayyip Erdoğan ise, yüzde 25,19 oy aldı.

Erdoğan’a en yakın oyu alan ANAP’ın adayı İlhan Kesici ise, yüzde 22,14 oy aldı.

İşte Erdoğan’ın siyaset sahnesinde yükselişinin ilk adımı böyle atılmış oldu.

Bölünmüş muhalefetle!

Bölünen muhalefetin oy oranlarının ne olacağı meçhul ancak AKP'nin son yerel seçimde İzmir'de oyu yüzde 38,69!

Bölünmüş muhalefete, azalmayacak belki de artacak bir oy oranı!

Şimdi tarihi İzmir için tekerrür ediyor!

AKP ilk iktidara geldiğinden beri İzmir hayaliyle yanıp tutuşuyor.

İmara açılmamış ormanıyla, gökdelenlerin gölgesinde kalmayan zeytin ağaçlarıyla, İzmir göz kamaştırıyor, ağız sulandırıyor.

İktidarlarının ilk gününden beri İzmir’e her türlü zorluğu çıkartıyor, her türlü engeli koyuyorlar!

Şimdi baktığımızda, vatandaşlık verilen Suriyelinin, Afgan’ın, Pakistanlının, İzmir’e doluşturulduğu ortada!

Diğer taraftan muhalefet Kılıçdaroğlu’nun inadı nedeniyle bölünüyor.

İstifa edip, muhalefeti derleyip toparlayacak bir isme inatla bırakmıyor koltuğunu!

Tüm bu davranışları, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialar konusunda insanları kuşkuya düşürüyor.

Dünyada örneği olmayan bir ülkede yaşıyoruz.

Seçmenin çoğunluğunun istemediği bir siyasetçi inatla koltuğunda oturup ülkenin cumhurbaşkanını diktatör olarak suçluyor!

Diktatör olarak suçladığı siyasetçi ise, 94 ruhunun tekrar canlandırılmasından bahsediyor.

Artık stratejilerini gizleme ihtiyacı bile görmüyorlar.

Ne de olsa göz göre göre yapılan hatalarla halen iktidardalar!

Kılıçdaroğlu’nun inadı, AKP’yi İzmir hayallerine kavuşturacak gibi!