Abdüllatif Şener'in yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu: Halka canbaza bak derken kendisi malı götürür

Yönetici kesimin haksız kazanç edinmesi ve sonrasında yaşanacak süreci anlattığı konuşmasıyla sosyal medyada yeniden gündeme gelen CHP'li Şener, çarpıcı ifadeler kullanıdığı konuşmasında adeta yıllar sonrasına göndermelerde bulunuyor.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yıllar öncesinden bugünü işaret ettiği şeklinde yorumlarla paylaşılan video çok sayıda paylaşım aldı ve günün konuşulan videoları arasına girmeyi başardı.