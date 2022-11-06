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  • Abdüllatif Şener'in yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu: Halka canbaza bak derken kendisi malı götürür

Abdüllatif Şener'in yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu: Halka canbaza bak derken kendisi malı götürür

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yıllar önce yaptığı ve yöneticilerin kanunlara aykırı bir şekilde servet biriktirmeye yöneldiklerine yaşanacak süreci anlattığı konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 23:23
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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şenerin yıllar önceki konuşması yeniden gündeme geldi

Abdüllatif Şener'in yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu: Halka canbaza bak derken kendisi malı götürür
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Yönetici kesimin haksız kazanç edinmesi ve sonrasında yaşanacak süreci anlattığı konuşmasıyla sosyal medyada yeniden gündeme gelen CHP'li Şener, çarpıcı ifadeler kullanıdığı konuşmasında adeta yıllar sonrasına göndermelerde bulunuyor. 

Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yıllar öncesinden bugünü işaret ettiği şeklinde yorumlarla paylaşılan video çok sayıda paylaşım aldı ve günün konuşulan videoları arasına girmeyi başardı.

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