CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor

Editör: Osmancan Erok

CHP listelerinden TBMM'ye giren eski AKP’li Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'nden 3 milletvekili, partilerinden istifa etme kararı aldı. 3 vekilin AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

AKP’ye yakın Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün verdiği kulis bilgisine göre, AKP'ye geçme kararı alan milletvekillerinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

GELECEK PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Mustafa Nedim Yamalı- Ankara

Selim Temurci - İstanbul

İsa Mesih Şahin - İstanbul

Doğan Demir - İstanbul

Mustafa Bilici - İzmir

Cemalettin Kani Torun - Bursa

Hasan Ekici - Konya

Serap Yazıcı Özbudun - Antalya

Sema Silkin Ün - Denizli

Selçuk Özdağ - Muğla