CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor

Editör: Osmancan Erok
CHP listelerinden TBMM'ye giren eski AKP’li Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'nden 3 milletvekili, partilerinden istifa etme kararı aldı. 3 vekilin AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
AKP’ye yakın Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün verdiği kulis bilgisine göre, AKP'ye geçme kararı alan milletvekillerinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
GELECEK PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
Mustafa Nedim Yamalı- Ankara
Selim Temurci - İstanbul
İsa Mesih Şahin - İstanbul
Doğan Demir - İstanbul
Mustafa Bilici - İzmir
Cemalettin Kani Torun - Bursa
Hasan Ekici - Konya
Serap Yazıcı Özbudun - Antalya
Sema Silkin Ün - Denizli
Selçuk Özdağ - Muğla