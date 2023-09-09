CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor

Gelecek Partisi'nden 3 milletvekilinin AKP'ye geçme kararı aldığı iddia edildi.

CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor

Editör: Osmancan Erok

CHP listelerinden TBMM'ye giren eski AKP’li Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'nden 3 milletvekili, partilerinden istifa etme kararı aldı. 3 vekilin AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

AKP’ye yakın Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün verdiği kulis bilgisine göre, AKP'ye geçme kararı alan milletvekillerinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

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GELECEK PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Mustafa Nedim Yamalı- Ankara

Selim Temurci - İstanbul

İsa Mesih Şahin - İstanbul

Doğan Demir - İstanbul

Mustafa Bilici - İzmir

Cemalettin Kani Torun - Bursa

Hasan Ekici - Konya

Serap Yazıcı Özbudun - Antalya

Sema Silkin Ün - Denizli

Selçuk Özdağ - Muğla

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