Gelecek Partisi’nden iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün iddialarına yalanlama

Editör: Özlem Kıral

Özdağ sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Gelecek ve Saadet partisi TBMM’de bir grup kurdu, 20 kişiydi ama 200 kişi gibi muhalefet yapmaya başladı. Niye? Çünkü iktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı.

Lakin korkunun ecele faydası var mı? Size de soruyorum iktidarın sufle verdiği kalemşörler! Elli çeşit yalan ve provakasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz.Bizler satmayan v satın alınamayan kişileriz.

CiddiGazete’de yer alan açıklamada da Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"İddialar doğru değildir. Uzaylıların dünyalılara ihtiyacı mı varmış? İşleri güçleri Kılıçdaroğlu'nu konuşmak, CHP'yi konuşmak. Gelecek Partisini, Saadet Partisi'ni konuşmak. Hayat pahalılığını aşağı çekemeyenler, mutfaktaki tencerenin kaynayışını sıfırlayanlar. İşleri güçleri muhalefetle uğraşmak. Ne yapacaklar, ülkenin ekonomisiyle uğraşsınlar, kiralarla uğraşsınlar.

Biz parlamentoda dimdik ayaktayız. 1 Ekim'de herkesi parlamentoya bekliyoruz. Grup toplantımıza bekliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ürküttüğümü biliyoruz Attığımız taş birilerini ürküttü. Grup kurmamız birilerini çok rahatsız etti. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Korku dağları bekletilmiş, o dağları bekleteceğiz onlara."

NE OLMUŞTU?

AKP’ye yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelecek Partisi’nden 3 milletvekili AK Parti’ye geçme kararı aldı” ifadelerini kullanmıştı.