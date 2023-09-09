Gelecek Partisi’nden iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün iddialarına yalanlama

İktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün Gelecek Partili 3 vekilin AKP’ye geçeceği iddiası Gelecek Partisi kurucularından Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ tarafından yalanlandı.

Gelecek Partisi’nden iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün iddialarına yalanlama

Editör: Özlem Kıral

Özdağ sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Gelecek ve Saadet partisi TBMM’de bir grup kurdu, 20 kişiydi ama 200 kişi gibi muhalefet yapmaya başladı. Niye? Çünkü iktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı.

Lakin korkunun ecele faydası var mı? Size de soruyorum iktidarın sufle verdiği kalemşörler! Elli çeşit yalan ve provakasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz.Bizler satmayan v satın alınamayan kişileriz.

selcuk-ozdag.jpg

CiddiGazete’de yer alan açıklamada da Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"İddialar doğru değildir. Uzaylıların dünyalılara ihtiyacı mı varmış? İşleri güçleri Kılıçdaroğlu'nu konuşmak, CHP'yi konuşmak. Gelecek Partisini, Saadet Partisi'ni konuşmak. Hayat pahalılığını aşağı çekemeyenler, mutfaktaki tencerenin kaynayışını sıfırlayanlar. İşleri güçleri muhalefetle uğraşmak. Ne yapacaklar, ülkenin ekonomisiyle uğraşsınlar, kiralarla uğraşsınlar.

Biz parlamentoda dimdik ayaktayız. 1 Ekim'de herkesi parlamentoya bekliyoruz. Grup toplantımıza bekliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ürküttüğümü biliyoruz Attığımız taş birilerini ürküttü. Grup kurmamız birilerini çok rahatsız etti. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Korku dağları bekletilmiş, o dağları bekleteceğiz onlara."

NE OLMUŞTU?
AKP’ye yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelecek Partisi’nden 3 milletvekili AK Parti’ye geçme kararı aldı” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da Spor
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı Güncel
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı Sağlık
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi Magazin
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı Magazin
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı Spor
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir? Keşfet
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?