Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia
Yerel seçimler öncesi, partilerin adayları netleşmeye devam ediyorken Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP’nin Mansur Yavaş’a Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için teklifte bulunduğunu iddia etti.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, AKP’nin Ankara için Büyükşehir Belediye Başkanı henüz netlemiş değil. Aday arayışı içinde olan AKP’nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın peşine düştüğü iddia edildi.

1572410889807-denizzeyrek.jpg

Sözcü TV’ye konuşan Deniz Zeyrek, AKP’nin aday olması için Mansur Yavaş’a teklif götürdüğünü ancak Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini açıkladı.

‘BİZİM ADAYIMIZ OLUN’

Zeyrek, Sözcü TV’de yaptığı konuşmasında, “AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş ‘Bizim adayımız olun’ diye arka kapılardan… Şimdi biliyorum, yalanlayacaklar çünkü reddedilmiş bu öneri” dedi.

Zeyrek, böyle bir şeyin yaşandığını, AKP’lilerin Mansur Yavaş’ı AKP’den belediye başkan adayı olarak görmek istediklerini belirtti.

mansur-yavas-ankara-bel-tr.jpg

MASUR YAVAŞ’IN CHP’DEN İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün Gazeteci Saygı Öztürk, CHP MYK’sı tarafından Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu önermesi üzerine, Mansur Yavaş’ın partiye tavır aldığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığını geri çekeceğini ve partiden istifa edeceğini iddia etmişti.

İlgili Haberler
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
CHP Mersin Milletvekili Parti Meclisi'nde yaşananları açıkladı. 'Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu aday yapmışlar'
Yeniden aday gösterilmeyen Büyükerşen'den ‘Ünlüce’ yorumu: Eskişehir için en iyisi oldu
Özgür Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması: Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği iddia edilmişti
Mansur Yavaş'ın adaylığını geri çekeceği iddia edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Ankara'yı karıştırdı
Son Haberler
BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan istediği büyükşehir ortaya çıktı. Mustafa Destici 'motive edilmemiz lazım' diyerek açıkladı Gündem
BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan istediği büyükşehir ortaya çıktı. Mustafa Destici 'motive edilmemiz lazım' diyerek açıkladı
Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı Spor
Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı
Yunus Emre Konak Premier Lig ekibine imzayı attı. Sivasspor servet kazandı Spor
Yunus Emre Konak Premier Lig ekibine imzayı attı. Sivasspor servet kazandı
Sakarya’da iki katlı ev yanarak kül oldu Gündem
Sakarya’da iki katlı ev yanarak kül oldu
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Gündem
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Okan Buruk'tan flaş hakem tepkisi. VAR genelde uyarmıyor zaten! Spor
Okan Buruk'tan flaş hakem tepkisi. VAR genelde uyarmıyor zaten!