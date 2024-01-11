Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, AKP’nin Ankara için Büyükşehir Belediye Başkanı henüz netlemiş değil. Aday arayışı içinde olan AKP’nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın peşine düştüğü iddia edildi.

Sözcü TV’ye konuşan Deniz Zeyrek, AKP’nin aday olması için Mansur Yavaş’a teklif götürdüğünü ancak Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini açıkladı.

‘BİZİM ADAYIMIZ OLUN’

Zeyrek, Sözcü TV’de yaptığı konuşmasında, “AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş ‘Bizim adayımız olun’ diye arka kapılardan… Şimdi biliyorum, yalanlayacaklar çünkü reddedilmiş bu öneri” dedi.

Zeyrek, böyle bir şeyin yaşandığını, AKP’lilerin Mansur Yavaş’ı AKP’den belediye başkan adayı olarak görmek istediklerini belirtti.

MASUR YAVAŞ’IN CHP’DEN İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün Gazeteci Saygı Öztürk, CHP MYK’sı tarafından Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu önermesi üzerine, Mansur Yavaş’ın partiye tavır aldığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığını geri çekeceğini ve partiden istifa edeceğini iddia etmişti.