CHP Genel Merkezi'nde gergin toplantı. Vekiller arasında 'aday' tartışması

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CHP Genel Merkezi'nde gergin toplantı. Vekiller arasında 'aday' tartışması
CHP'de Parti Meclisi'nin toplandığı salondan bağrışma sesleri yükseldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırarak salondan çıktığı iddia edildi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı.

Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

6’sı büyükşehir olmak üzere yaklaşık 200 il ve ilçe için adaylar belirlendi.

MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi (PM) ise gergin anlara sahne oldu.

PM toplantısı sürdüğü sırada, salon önünde bağrışmalar yükseldi.

"YETER ULAN"

Bağıran kişinin CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu görüldü. Çakır’ın, kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdığı belirtildi.

Tartışmanın Mersin'in Mezitli ilçesinde gösterilecek adaya ilişkin olduğu iddia edildi.

Çakır’ın, Mezitli'de aday adaylarından Seyit Özananar’ı desteklediği, Başarır’ın ise Ahmet Serkan Tuncer’i desteklediği öne sürüldü.

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