Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
CHP’de dün gerçekleştirilen PM toplantısı esnasında patlak veren Mersin’de aday belirleme krizi büyüyor. CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde torpil yapıldığını iddia ederek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün anketlerde ve görüşmeler sonucunda kendi isminin ön plana çıkmış olmasına rağmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Vahap Seçer’in kendi çevresini Mersin’in ilçelerinde aday gösterttiğini iddia etti.

Bozdoğan, kendisinin 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediyeyi MHP’nin elinden almış ve 25 yıl sonra 95 Bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 Binler'de bitirilen seçimlerden zaferle ayırlmış olmasına rağmen kendisinin aday gösterilmemesine tepki gösterdi ve yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

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İşte Bozdoğan’ın soyal medya hesabından paylaştığı o açıklama:

“Değerli Tarsuslular,

2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı'nı belirlemiştir.

Bölge Milletvekillerinin bazıları, Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz Milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 Bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 Binler'de bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan Adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir.

Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak TEK ADAMCILIK oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.

Çalışmalarımı BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, HALKIN ADAYI OLARAK girme kararı almış bulunmaktayım.

Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir.

Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere; BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ'ne davet ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısında çıkan tartışma toplantı orası dışına taştı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında çıkan tartışmada taraflardan birinin diğerine “Yeter ulan” diye bağırdığı duyuldu. Ortaya çıkan görüntülerde toplantı salonu dışına taşan sert tartışma yer aldı.

Tartışmanın Mezitli Belediye Başkanı adayının belirlenmesi ile ilgili çıktığı öğrenildi.

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