CHP; Millet ittifakı değil milletle ittifak

Meral Akşener 2018’de ve 2019’da yapılan seçimlerde CHP ile yaptıkları Millet İttifakı’na ağır suçlamalar yönelterek ayrıldı ve kapıldı gitti bahtının rüzgârına…

Saadet ve Gelecek partilerinin milletvekilleri,

DEVA milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekilleri nasıl girdiler Meclis’e?

-CHP sayesinde, CHP listelerinden…

31 Mart 2024’te Yerel Seçim var…



İşte bu kitapçığı yayınlandığı gün tarihe belge kalsın diye Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ali Babacan’a, Gültekin Uysal’a, Ahmet Davutoğlu’na, Meral Akşener’e ve Temel Karamollaoğlu’na imzalattım.

Recep Reis, “Yeni Anayasa” dedi.

Arkasına Devlet desteği de aldı!

Bekledim ki 2018-2023 döneminde 5 yıl, “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” diye imzalar atıp millete söz veren 6 lider şartlarını ortaya şöyle koysunlar:

-“Parlamenter Rejim” olmazsa olmaz…

Meral Akşener tıpkı 6’lı Masa’da “Cumhurbaşkanı adayının ismi önümüze gelsin görelim” diye beklediği gibi “önümüze gelsin görelim” dedi.

Babacan da Davutoğlu da benzer açıklamalar yaptılar.

Bu mudur siyaset? Bu mudur muhalefet?

Madem Recep Reis “yeni anayasa” diyor.

6 parti, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyerek neden yeni anayasa değişikliğini hazırlayıp Meclis’e göndermiyor?

Millet İttifakı’nın 6 partisi;

Sandım ki imzalarına sahip çıkarlar ama gördüm ki sahip çıkmadılar.

Attıkları imzalara sahip çıkmayan, millete verdiği sözün arkasında durmayan bu muhalefet her seçimi kaybetmeye mahkûmdur.

Değerli okurlarım.

Asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelince güvenli limana yanaştı ve değişim gerçekleşti.

İYİ Parti kendi kaderini kendisi belirleme kararı aldı.

CHP’nin yeni siyasi stratejisini Genel Başkan Özgür Özel şöyle açıkladı:

“Bundan sonra ne yapacağız?

Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız.

İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye,

Ankara'yı parsel, parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye,

Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara, Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye;

Bütün milletimizle ittifak yapacağız.”

Özel’in Yerel Seçim için ortaya koyduğu birinci doğru hedef şudur:

-Millet İttifakı değil, milletle ittifak…

Özgür Özel’e diyorum ki;

İkinci doğru hedef tüzük kurultayının 31 Mart 2024 yerel seçim sonrasına ertelenmesidir.

Üçüncü doğru hedef ise Parlamenter Sistem öngören yepyeni Anayasayı ivedilikle hazırlayıp Meclis’e sunmaktır.

Ana hedef ise AKP’nin rüzgârına kapılıp gitmek değil, CHP’nin kendi rüzgârını yaratarak AKP’yi iktidardan uçurmaktır.