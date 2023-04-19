CHP milletvekili Yeniçağ'ın manşetini gündeme taşıyıp müteahhitlerin Zafer'i için bu vaadi verdi

Hüseyin Demir / Yeniçağ Gazetesi Uşak temsilcisi

Uşak CHP Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Havalimanı'nın hala kapalı olduğunu belirterek duruma isyan etti. "3 hafta sonra iktidar olduğumuzda Uşak Havalimanı'nı açacağız" diyen Yalım'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

"Pandemi biteli 3 yıl oldu. Ancak Uşak Havalimanı hala kapalı. Bunun yanında Zafer Havalimanından dolayı Uşak Havalimanı'nın açılmadığını defalarca gündeme getirdik. Hatta Yeniçağ gazetesi manşetten bile vermişti. Ben tekrar buradan sesleniyorum. Özellikle Uşak Havalimanını kullanan vatadanşlarımıza sesleniyorum. 3 hafta sonra iktidar olduğumuzda Uşak Havalimanı'nı açacağız. Hatada en az 4,5 gün İstanbul'a uçuş yaptıracağız. Zafer Havalimanı'nı da kullanılır hale getireceğiz. Uçuş eğitimi verdireceğiz.

ZAFER HAVALİMANI'NI DAHA İŞLEVSEL HALE GETİRECEĞİZ, KAMULAŞTIRACAĞIZ

Müteahhidin zaferi olan zarar garantili havalimanını; Zafer Havalimanı’nı çok daha işlevsel hale getireceğiz. İktidarımızda bu havalimanı kamulaştırılacak ve üniversitelerde bulunan pilotaj bölümlerinin tamamına yılın 365 günü hizmet eder bir konuma getirilecektir. Üniversitelin öğrenci eğitimi veren pilotaj bölümü bulunan üniversiteler sahibi oldukları uçakları park edecek hangar ve eğitim pisti bulmakta zorlanmaktadırlar.

Bu uçakların normal uçuş yapılan ve askeri Havalimanı yanlarımda uçuş yapmaları iniş-kalkış yapmaları olası bir kaza yaşanması nedeni ile oldukça tehlikelidir. Bu nedenle hava trafiği olmayan Zafer Havalimanı oldukça elverişlidir. Hava limanına uçuş eğitimleri için simülasyon merkezi yapacağız. Uçak almak ve simülasyon merkezi kurmak üniversiteler için pahalı bir yatırımdır. Be nedenle her üniversitenin ayrı ayrı bu eğitim materyallerini satın almamış olacaklar. Ellerinde bulunan araç-gereçleri oraya getirecekler olmayan cihazları biz satın alacağız. Havalimanı yanına otel konseptinde yurtlar yapacağız.

Eğitim programını alan pilotaj bölümü olan okullar belli dönemler halinde gelip eğitimlerini alıp gidecekler. Zafer Hava Limanını dünya çapında ulusal ve uluslararası bir hava eğitim merkezi haline dönüştüreceğiz. Ülkemizde birçok okulda pilotaj bölümü var. Üniversitelerin sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezlerinin yasal uçuş saatlerin dolduramadığı için pilot olamayan vatandaşların uçuş saatlerini tamamladıkları uçuş eğitimi veren merkezleri var.

AKP YABANCI ÜLKELERE İHALE EDİYORDU

Bu merkezlerin hepsinin eğitimlerini buraya taşıyacağız. Yerli ve milli yangın söndürme uçaklarımızı satın alacağız bu uçakların bir kısmı burada konuşlanacak ve yangın söndürme eğitim uçuşları bu alanda yapılacak. AKP bu işi bundan önce THK uçakları varken yabancı ülkelere ihale ediyordu. Paramız her zamanki gibi ülke dışına çıkıyordu. Bu uçaklar peyderpey satın alınacak kalifiyeli pilotlar ve yardımcıları burada yetişecektir.

Havaalanı yanında bulunan diğer alanlara güneş enerji santrali kuracağız. Liman kendi elektriğini kendisi üretecek konuma getirilecektir. Burada yeni Zafer Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi açılacak. Havacılık için yer hizmetleri dâhil, kule hizmetleri dâhil, host ve hosteslik hizmetleri dâhil havacılık alanında her türlü havalimanı elemanın yetiştiği bir üniversite olacaktır. Bu proje ile Kütahya Zafer Havalimanı çok işlevsel hale gelecek ve yapılan onca yatırım boşuna gitmemiş olacaktır. Böylelikle devletimizi bu büyük zarardan kurtaracağız. Hava eğitimi konusunda Zafer Havacılık Üniversitesi’ni marka haline getireceğiz.

BU POJE İLE KAPALI OLAN UŞAK HAVALİMANI AÇILMIŞ OLACAK

Uşak Havalimanı kapalı ancak Uşak merkezin üzerinden her beş dakikada bir inişe geçen uçaklar ciddi anlamda tehlike saçmaktadır. Ulaştırma Bakanını buradan tekrar uyarıyorum bu inişlerin ters taraftan yapılmasını, vatandaşlarımıza tehlike arz etmemesi için yönlerinin değiştirilmesini buradan tekrar özellikle belirtmek istiyorum.

UŞAKLI VATANDAŞLARA ÇİLE ÇEKTİYORLAR

Defalarca buradan konuştum ve önerge verdim ‘Uşak Havalimanı'mızı açın.’ diye ama dinleyen yok çünkü 5'li çetinin yaptığı Zafer Havalimanı'na Uşaklı vatandaşlarımızı zorla götürmek istiyorlar. Tüm Uşaklı vatandaşlarımıza buradan şimdiden söz veriyoruz. Uşak Havalimanı'mızı siz onlar açmayacaklar ama 14 Mayıstan sonra biz açacağız. Zafer Havalimanını öncelikle maliyet üzerinden uygun kâr miktarını hesaplayarak yapımcı firmaya parasını ödeyerek kamulaştıracağız. Devleti zarardan kurtaracağız. Bu proje ile Zafer Havalimanın ülkenin ve dünyanın en gözde pilot yetiştiren hava limanı olacaktır.

EN BAŞTAN ZARAR GARANTİLİ HAVALİMANI

İşte Zafer Hava Limanı’nın zarar bilançosu;

2023'ün ilk 2 ayında, Garanti edilen yolcu sayısı: 219.622, Gerçekleşen yolcu sayısı: 3.904. Hata payı: % 98 Garanti ödemesi: 1.145.022 Euro. Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro. 2012 – 2023 arasında şirkete yapılan garanti ödemesi: 60 milyon 821 bin Euro. Kamuya devir tarihi: 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro”

Hizmete girdiği Kasım 2012 itibarıyla hayali yolcu garantilerine yönelik tutmayan hedeflerle gündeme gelen Zafer Havalimanı, 1,3 milyon yolcu garantisi verilen havalimanını 24 bin yolcu kullandı!

2022 yılında 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'nı 24 bin 138 yolcu kullandı. Devletin cebinden 138 milyon TL çıktı.

Zafer Havalimanı'nı açıldığı günden bu yana 11 yılda 31 Mart 2023 tarihine kadar toplam kullanan yolcu sayısı bir yılda taahhüt edilen yolcu sayısını bile yakalayamadı.

11 yılda toplam 716 bin 229 yolcu havalimanını kullandı. 11 yılda yakalanan rakam bile 1 yılda taahhüt edilen sayının yalnızca %55,09'u kadar.

Bu veriler ışığında 1 yıllık garanti yaklaşık 20 yılda gerçekleşecek demektir." Dedi.