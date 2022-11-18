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Buraya kim havalimanı yaptı? Tabii yolcu gelmez

AKP’nin “zarar garantili havalimanı” Kütahya Zafer Havalimanı, şehir merkezine olan uzaklığıyla dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:12
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Tabii yolcu gelmez. Buraya kim havalimanı yaptı?

Buraya kim havalimanı yaptı? Tabii yolcu gelmez
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Kasım 2012’de Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın bütçede açtığı zarar her geçen yıl katlanırken havalimanının kullanışlı olmaması sebebiyle Kütahyalılar tarafından da tercih edilmiyor.

Eskişehir’e 117 km, Uşak’a 101 km mesafede olan havalimanından İstanbul yolculuğu ise tam bir çileye dönüşüyor.

VATANDAŞ UÇAKLA İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN AKLA KARAYI SEÇİYOR
Kütahya merkeze 45 km uzaklıkta, 34 dakika mesafede olan havalimanından İstanbul’a gitmek isteyen bir vatandaş, arabayla veyahut otobüsle hemen hemen aynı sürede İstanbul’a ulaşıyor.

Şöyle ki; İstanbul'a havalimanı ile gitmek için 1,5 saat önceden evden çıkan birisi, 34 dakikayı havalimanına ulaşmaya harcıyor. Uçuş süresi 1 saat 5 dakika sürerken uçaktan indikten sonra ise oradaki bekleme salonunda bavulunu almak için de zaman harcanıyor. Bu şekilde vatandaşın uçakla Kütahya-İstanbul yolculuğu 4 saati buluyor. Bu da Kütahya-İstanbul araba/otobüs yolculuğunun süresiyle hemen hemen aynı süreye tekabül ediyor.

Sadece 2021 yılında, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın yalnızca 22 bin 936 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı, AKP Türkiyesi'nin en dikkat çeken "yatırımları" arasında yer alıyor.

yenicaggazetesi.com.tr

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Abbas
18.11.2022 12:08
Herhalde bay Kemal yapmadı, herkes biliyor söylemeye korkuyor, kral çıplak diyemediniz gibi  
 
2071 de dua edeceksiniz. İyi ki yapmışlar.
18.11.2022 12:00
En iyi yorumu “Yurttaş” yapmış. Akp çok ileriyi görüyor. Bizim hayallerimiz onların yaptıklarına yetişmez. 2071 de Afyon ve Kütahya o kadar büyüyecek ki iki şehir birleşecek. Siz bir de o zaman görün  
 
Yurttas
18.11.2022 11:33
Hedef 2073 de Kütah ya çok büyüyecek H.Limanı şehre yakın olacak beğenmediğimiz AKP 50 sene sonrasini planlıyor...Ne sandinizkine,başka bir sey aramayın.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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