Buraya kim havalimanı yaptı? Tabii yolcu gelmez

Kasım 2012’de Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın bütçede açtığı zarar her geçen yıl katlanırken havalimanının kullanışlı olmaması sebebiyle Kütahyalılar tarafından da tercih edilmiyor.



Eskişehir’e 117 km, Uşak’a 101 km mesafede olan havalimanından İstanbul yolculuğu ise tam bir çileye dönüşüyor.



VATANDAŞ UÇAKLA İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN AKLA KARAYI SEÇİYOR

Kütahya merkeze 45 km uzaklıkta, 34 dakika mesafede olan havalimanından İstanbul’a gitmek isteyen bir vatandaş, arabayla veyahut otobüsle hemen hemen aynı sürede İstanbul’a ulaşıyor.



Şöyle ki; İstanbul'a havalimanı ile gitmek için 1,5 saat önceden evden çıkan birisi, 34 dakikayı havalimanına ulaşmaya harcıyor. Uçuş süresi 1 saat 5 dakika sürerken uçaktan indikten sonra ise oradaki bekleme salonunda bavulunu almak için de zaman harcanıyor. Bu şekilde vatandaşın uçakla Kütahya-İstanbul yolculuğu 4 saati buluyor. Bu da Kütahya-İstanbul araba/otobüs yolculuğunun süresiyle hemen hemen aynı süreye tekabül ediyor.



Sadece 2021 yılında, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın yalnızca 22 bin 936 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı, AKP Türkiyesi'nin en dikkat çeken "yatırımları" arasında yer alıyor.

yenicaggazetesi.com.tr