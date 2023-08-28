TCDD borç batağında. Cengiz Kolin Limak ortaklığı etkisi

TCDD’ye bu yılın ilk 7 ayında 21,6 milyar lira kaynak aktarılmasına rağmen borcu 7 milyar 412 milyona ulaştı. 2016 yılında TCDD’nin borcu 1 milyar 600 milyon lira iken Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın işletmesi yolcu garantili olarak Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına verildi.

TCDD borç batağında. Cengiz Kolin Limak ortaklığı etkisi

TCDD’ye bu yılın ilk 7 ayında bütçeden 21 milyar 648 milyon TL kaynak aktarılmasına rağmen borcu 7 milyar 412 milyona çıktı.

TCDD’nin Hazine’ye olan borcu 1 milyar 600 milyon lira düzeyinde olduğu 2016 yılında açılışı yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın işletmesi, yolcu garantili olarak 20 yıllığına Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına verildi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) vadesi geçmiş 3 milyar 135 milyon lira ve henüz vadesi gelmeyen 5 milyar 450 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyar 585 milyon lira devlete borcu bulunurken sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) borcu ise 7 milyar 412 milyon liraya çıktı.
TCDD’ye bu yılın ilk 7 ayında ise bütçeden 21 milyar 648 milyon lira kaynak aktarıldı.

CENGİZ-KOLİN-LİMAK ETKİSİ

TCDD’nin Hazine’ye olan borcu 1 milyar 600 milyon lira düzeyinde olduğu 2016 yıılında açılışı yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın işletmesi yolcu garantili olarak 20 yıllığına Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına verildi. Ortaklık garın ticari alanları, otopark, otel ve ofis alanları da olmak üzere toplam 50 bin 644 metrekarelik bölümünü de işletiyor. Tüm bu alanların geliri 20 yıl boyunca 3 firmanın olacak.

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