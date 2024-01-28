Eren Erdem'den İzmir adayı için ‘Mehmet Cengiz’ iddiası: Tunç Soyer harcanmak üzere, Cemil Tugay aday yapılırsa belge paylaşacağım

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’de aday belirleme süreci devam ediyor.

İzmir’de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. CHP’de İzmir için henüz bir aday belirlenmedi.

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İzmir için '5'li çete' iddiasında bulundu.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın, partinin İzmir adayı yapılmak istediğini öne sürdü.

Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in partiye aday dayattığını iddia eden Erdem, İzmir adayı yapılması durumunda Tugay ile Cengiz arasındaki ilişkileri ortaya koyan belgeler paylaşacağını söyledi.

Erdem'in paylaşımının tam metni şöyle:

“TUNÇ SOYER EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BİÇİMDE HARCANMAK ÜZEREDİR”

"Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim.

Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir.

Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir!

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre “iş insanı,” bize göre “5’li çete” olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay (Karşıyaka Mehmet Cengiz temsilcisi) şu dakikalarda “kesin olarak” adaylaşmak üzeredir.

Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır?

Kimler kimlerle ne işler tutmuştur!

Bunlar günü geldiğinde anlatılır.

Ama, bu gece uzun olacak.

“İNKAR EDERSENİZ CANINIZA OKURUM”

Şu an, İzmir’i %100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda; Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır.

İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak! Ne dediğimi, ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz….

Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz CANINIZA OKURUM! BELGE PAYLAŞIRIM!

...

Cemil TUGAY aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım. Ayıptır! Bu kadar olmaz! Mehmet Cengiz partimize aday dayatamaz!!!"

"BEN BU PARTİ İÇİN MAHPUS YATMIŞIM"

Erdem, daha sonra konuya ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ederek şunları söyledi:

"Saraçhane’nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter’da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım.

Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam.

Mehmet Cengiz’in, 5’li çetenin adamlarını “belediye başkan adayı” yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim.

Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için “bu s….tiğimin partisi dernek olsada ülke kurtulsa” diyen adamsın!

Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!"