Flaş... Flaş... Erdoğan AKP’nin İzmir adaylarını açıkladı

AKP’nin yerel seçimdeki adayları belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin İzmir’deki ilçe adaylarını açıkladı.
Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında MHP’den aday olan isimler de bulunuyor.
İşte Erdoğan’ın açıkladığı İzmir adayları
Aliağa: Serkan Acar - Cumhur İttifakı adayı
Balçova: Erol Eroğlu
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Bilal Kırkpınar
Bergama: Sadık Doğruer
Beydağ: Hüseyin Ay
Bornova: Cevdet Çayır
Çeşme: Esat Tanık- MHP adayı
Çiğli: Murat Gökçekaya
Dikili: Sema Akıncı- MHP adayı
Foça: Taner Acar- MHP adayı
Gaziemir: Deniz Doğan
Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç
Karaburun: Eyüp Kaykaç
Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa: Galip Atar
Kınık: Sami Mollaahmet
Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu
Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes: Sinan Akdeniz
Menemen: Aydın Pehlivan
Narlıdere: Murat Sarman
Ödemiş: Ali Hadim
Seferihisar: Ahmet Aydın
Selçuk: Zeynel Bakıcı
Tire : Arif Demirkıran (MHP'den Cumhur İttifakı adayı)
Torbalı: Özgür Erman Çağlar
Urla: Tarkan Bakırlı