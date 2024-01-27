Flaş... Flaş... Erdoğan AKP’nin İzmir adaylarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Erdoğan AKP’nin İzmir adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin İzmir’deki ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında MHP’den aday olan isimler de bulunuyor.

AKP’nin yerel seçimdeki adayları belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin İzmir’deki ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında MHP’den aday olan isimler de bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın açıkladığı İzmir adayları

Aliağa: Serkan Acar - Cumhur İttifakı adayı

Balçova: Erol Eroğlu

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Bilal Kırkpınar

Bergama: Sadık Doğruer

Beydağ: Hüseyin Ay

Bornova: Cevdet Çayır

Çeşme: Esat Tanık- MHP adayı

Çiğli: Murat Gökçekaya

Dikili: Sema Akıncı- MHP adayı

Foça: Taner Acar- MHP adayı

Gaziemir: Deniz Doğan

Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Eyüp Kaykaç

Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa: Galip Atar

Kınık: Sami Mollaahmet

Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu

Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes: Sinan Akdeniz

Menemen: Aydın Pehlivan

Narlıdere: Murat Sarman

Ödemiş: Ali Hadim

Seferihisar: Ahmet Aydın

Selçuk: Zeynel Bakıcı

Tire : Arif Demirkıran (MHP'den Cumhur İttifakı adayı)

Torbalı: Özgür Erman Çağlar

Urla: Tarkan Bakırlı

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