CHP’nin İzmir adayından ilk mesaj: Özel ile fotoğrafını paylaştı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’nin İzmir’deki Büyükşehir Belediye ve 30 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

Tugay, aday gösterilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İzmirliler, Gözbebeğimiz İzmir’in daha parlak

bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir’de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir’i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız.

Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye!

Bu süreçte desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, değerli Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, saygıdeğer milletvekillerimize, parti üyelerimize ve tüm İzmirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."