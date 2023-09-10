CHP Türk mücahitleri diye EOKA'lı teröristleri paylaştı

CHP, 100. yılına özel hazırladığı video klibinde Türk mücahitleri diye Türk bayrağını ele geçiren EOKA’lıların fotoğrafını kullandı. Videoya tepki yağdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP Türk mücahitleri diye EOKA'lı teröristleri paylaştı

CHP skandal bir paylaşıma imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yılına özel hazırladığı video klibi "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" notuyla paylaştı.

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Ancak videoda Kıbrıs Savaşı’ndaki mücahitler diyerek kullanılan fotoğrafta, o dönem Türk istihkamını ve Türk bayrağını ele geçiren EOKA’lıların fotoğrafı kullanıldı.

Fotoğrafta 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı da yer aldı.

Skandalı fark eden vatandaşlar duruma tepki yağdırdı.

CHP’den konuya ilişkin bir açıklama gelmezken video da kaldırılmadı.

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